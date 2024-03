Družstvo dospělých badmintonistů oddílu Super Stars Most má za sebou poslední kolo základní části soutěže a po výborných výkonech skončilo bez porážky na druhém místě tabulky. V závěrečném kole zdolali hráči Super Stars Most tým BK TU v Liberci poměrem 5:3.

Družstvo dospělých badmintonového oddílu Super Stars Most. | Foto: Super Stars Most

Ve druhém utkání remizovali s lídrem tabulky TJ Slovanem Vesec 4:4 a jen o skóre jim patří druhá příčka.

"Do závěrečného play-off postoupí kromě prvních dvou celků ze třetího místa také BK TJ Baník Most a o čtvrtém postupujícím se rozhodne až po duelu mezi Teplicemi a Proboštovem, který je naplánován v příštím týdnu. Závěrečné play-off bude hostit v druhé polovině dubna družstvo TJ Slovan Vesec," popsal trenér Super Stars Most Lukáš Kroc.

Nejúspěšnější hráčkou třetího kola byla Veronika Dobiášová, která přispěla čtyřmi vyhranými zápasy, tři vyhrál Marek Kašša, u dvou vítězství byla Veronika Brožkovcová a Jakub Klokan, po jednom potom přidali Jakub Wasylkow a vedoucí družstva Jakub Straka.

