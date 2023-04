Čeští softbalisté si zahrají na premiérovém mistrovství světa do 23 let. V Argentině se úvodní zápasy rozehrají v sobotu, turnaje se účastní 12 nejlepších zemí světa. Česká reprezentace byla nalosována do základní skupiny A, ve které se postupně utká s týmem Jihoafrické republiky, Mexika, Argentiny, Singapuru a Austrálie.

Vojtěch Buchner. | Foto: WBSF

První tři umístněné celky postupují do další fáze turnaje. „To je určitě naším cílem. S losem jsme spokojení, začínáme totiž s outsiderem skupiny Jihoafrickou republikou, což by nám mohlo pomoci před klíčovými zápasy skupiny pošetřit nadhazovače,“ prohlásil hlavní kouč Dušan Šnelly.

Původně se mistrovství této věkové kategorie mělo uskutečnit v roce 2021, akce ale byla odložena kvůli koronavirové pandemii. Proto se světová federace rozhodla o účasti hráčů, kteří by věkový limit splňovali v roce 2021. Na české soupisce se tak objevilo hned pět takových softbalistů. „O mistrovství světa do 23 let se jedná v uvozovkách. Během doby, kdy se to odkládalo, většina kádru do 23 let přešla do reprezentace mužů. Díky tomu desítka hráčů byla už na mistrovství světa mužů v Novém Zélandu,“ narážel Šnelly na akci, která se odehrála koncem roku.

Na dospěláckém šampionátu obsadili čeští hráči deváté místo. Zkušenosti z tohoto turnaje využije nyní v Argentině Vojtěch Buchner, který patří k nejlepším pálkařům a nadhazovačům domácí extraligy. Český tým bude spoléhat také na jeho bratra Adama, oba jsou tahouny týmu Painbusters Most. K velkým oporám bude patřit také Jakub Osička, loňský extraligový šampion z Břeclavi. Ten byl jedním z velkých hrdinů v roce 2020, kdy na šampionátu do 18 let v Novém Zélandu vybojoval se svými spoluhráči historické bronzové medaile pro český softbal.

V útoku se český tým bude opírat také o George Harrise z Břeclavi, který také na dospělém MS patřil k nejlepším pálkařům. Softbalisté trénovali poslední dva víkendy venku na hřišti, a to v Itálii a Havlíčkově Brodě. „V rámci možností, která česká zima nabízí, proběhla příprava dobře. Díky mistrovství světa mužů na Zélandu jsme udrželi hráče až do prosince venku, takže ta pauza byla v podstatě jen v lednu a únoru,“ dodal Šnelly. Ještě před sobotním startem sehráli Češi několik přípravných zápasů. Po Jihoafrické republice vyzvou softbalisté Mexiko, poté domácí Argentinu a pak Singapur a Austrálii. Finálové zápasy jsou na programu v neděli 23. dubna.