Opět s mladými házenkářkami vyrukovali Černí andělé na soupeře z Hodonína. Premiéru v nejvyšší soutěži si odbyla dorostenecká brankářka Adéla Srpová, která odchytala necelý druhý poločas. Míč si pořádně osahaly mladé Jagodič, Hrbková a Poláková. V prvním poločase to Mostečankám ale drhlo, ve druhém do toho šláply a soupeře, který přivezl jen tři házenkářky do pole na střídání, jasně přejely rozdílem čtrnácti branek 38:24.

Mostecké házenkářky potvrdily roli favorita a zničili Hodonín. | Foto: Tomáš Urban

„V prvním poločase nám to nešlo, samotné se mi ani nehrálo dobře. Neproměňovaly jsme šance, kupily technické chyby. Pak nám pomohla obrana 1-5, kdy jsme se vysunuly, hra se zrychlila a dostaly jsme se do větší pohody. Pak už to z naší strany šlo,“ hodnotila mostecká křídelnice Adéla Stříšková.