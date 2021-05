Mostecké házenkářky v předposledním zápase základní části MOL ligy kralovaly na Hané. Podaly si zdejší olomouckou Zoru jasně 33:24 (14:10).

Mostecké házenkářky (v černém) porazily Olomouc. | Foto: Ilustrační foto: Dominik Síbr

Most si na Hané situaci nekomplikoval a hned od začátku převzal vedení zápasu, které vlastně udržel až do samého konce. Olomoučanky byly v roli dotahujících, ale ofenzivní síla Černých andělů jim žádné drama nedovolila. Příjemně tak oslavila své 31. narozeniny brankářka Eva Bezpalcová, která bude zřejmě „sfoukávat svíčky na dortu“ při zpáteční cestě do Mostu.