Grandiózní byla gólová oslava. Poté, co teplický brankář zamířil přes celé hřiště výkopem do při power play opouštěné branky Pražanů, zakryl si oči a imaginární slepeckou holí před sebou zkoumal terén. „Já těch gólů moc nedávám, tím jsem známej. Tohle byl můj druhý, před tím jsem se ukopl proti Plzni. Už jsem věděl dopředu, jak budu slavit, mám to natrénovaný, protože jsem si řekl, že když se mi někdo povede gól dát, tak si to musím užít,” vysvětloval, proč se rozhodl pro nevšední oslavné gesto.

Superstar bude muset přidat

Kádr Svarogu zdobí i jeden zpěvák. Tepličtí totiž angažovali Dalibora Slepčíka, který v minulosti zkoušel štěstí v známém pořadu SuperStar. Zpívá v teplické kabině? „Zpíval jen jednou, když jsme jeli z přáteláku v Mělníku. Bude muset přidat!" glosuje zajímavost Michal Hůla.

Kop přes celé hřiště prý trénuje, jsou ale brankáři, kteří skórují mnohem častěji. „Snažím se to pilovat na tréninku, často to zkouším. Teď jsem rád, že to vyšlo,” rozplýval se štěstím. Během toho, co na něho naskákali rozradostnění spoluhráči, ještě stačil poslat do hlediště polibek své přítelkyni. „Jí moc děkuju, že to se mnou zvládá. Po zápasech jsem hodně unavenej. Ráno pak bolí celý tělo, vlastně celá sobota je bolavá.”

Minulý víkend Hůla cítil náročnost zápasu pravděpodobně i v neděli, a to nejen proto, že teplické hale bylo obrovské vedro. Tak vytížený byl. Střely soupeře zastavoval nohama, rukama, často mu pomáhali blokující spoluhráči i branková konstrukce. Být v permanenci má ale rád každý gólman, Hůla není výjimkou.

„Pro nás to bylo hodně důležitý utkání, protože se pořád jedná o vstup do soutěže. V prvním kole jsme remizovali 1:1 na Slavii, tam jsem si taky pořádně zachytal. Chtěli jsme Spartu za každou cenu porazit, brali jsme to jako povinnost, protože pak je repre pauza a kdyby to nevyšlo, tak po sobě tři týdny koukáme a nevíme, co se tím.”

Teplický Svarog je pověstný častými změnami v kádru. Říká se, že právě proto zatím tuzemský titul nedobyl, i když několikrát byl už ve finále. Ani letos tomu nebylo jinak, kádr se opět totálně protočil, de facto zůstali jen Hůla a Adriano.

„Vedení se tak rozhodlo, ale myslím, že udělalo dobře, protože cizinci, který přišli, jsou nesmírně kvalitní. Je radost za nima chytat. K nim přišlo pár Čechů, táhnou za jeden provaz. Já věřím, že to bude mít dobrý pokračování a že ten titul vyhrajeme!”

Brankář Hůla si svou oslavu vyzkoušel už při klubovém foceníZdroj: Svarog FC Teplice

Michal Hůla v reprezentační přestávce bude sledovat český tým na mistrovství světa v Litvě. Sám chtěl být u toho, v národním týmu měl svoje místo. Do konečné nominace trenéra Neumana na světový šampionát se ale nedostal. „Mrzí mě, to, nic s tím ale nemůžu udělat. Vrátil se Gerčák, jede on, já se posunul na nějakou pozici číslo čtyři. Jsem mezi náhradníky. Myslím, že mistrovství odchytají plzeňský kluci, jsou výborný, i Gerči. Celkově mužstvu věřím, ze skupiny postoupí a pak se uvidí podle soupeře.”