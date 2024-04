Bowling není tak známý jako fotbal nebo hokej, ale v Mostě se mu hodně daří. Místní junioři v dubnu vyhráli 1. českou bowlingovou ligu a míří hodně vysoko. Trenérka se tomu nediví.

Trénink juniorů v bowling centru na Benediktu v Mostě. | Video: Martin Vokurka

Dvanáctiletý David Malý z Mostu hraje bowling přibližně šest let. K tomuhle sportu, kde hodem koulí porážíte kuželky na dráze, ho přivedla babička. „Jednou mě vzala na svůj trénink a mě to chytlo,“ svěřil se David. A co ho u bowlingu drží? „Že můžu být jeden z nejlepších,“ dodal bez zaváhání. Má velké ambice. „Chci to dotáhnout alespoň do mistrovství světa,“ upozornil.

David trénuje dva dny v týdnu v bowlingové herně na Benediktu v Mostě a mimo to se nijak zvlášť nepřipravuje. Hází levou rukou. Na začátku ho pobolívala, ale pak si na zátěž zvykla.

Koule váží několik kilogramů, ale talentovaní junioři jako David je mají vyrobené na míru. Mají otvory navrtané přesně na své prsty, aby jim koule co nejlépe seděla v dlani a po hodu shodila co nejvíc kuželek. Ideálně všech deset, čemuž se říká strike (strajk).

„Nejnáročnější je nasměrovat to na střed,“ řekl David, který bude dál pilovat techniku, aby si splnil svůj sportovní sen.

Má dobře našlápnuto. Je členem juniorského týmu Bowling Club Most, který vyhrál první českou bowlingovou ligu 2023/2024 a v půlce dubna si převzal zlatou trofej v pražském Proseku, kde soutěž vyvrcholila posledním kolem.

Cesta ke společnému titulu nebyla snadná. Když trenérka Světlana Polívková juniory před osmi lety přebírala, musela stabilizovat tým oslabený odchodem nadaných hráčů do vyšších soutěží. Po letech výkonnostního kolísání se ale začaly dostavovat výsledky. Výhra v lize je první velký úspěch generačně proměněného týmu. „Kluci si toho hodně cení, i když jsou na rozpacích, protože se o nich mluví,“ uvedla trenérka.

Juniorský tým tvoří 19 dětí do 18 let. Klub přijímá i pětileté děti, kluky i děvčata, což jsou obvykle sourozenci starších žáků. Když jsou prckové šikovní a snaživí, dokážou podle trenérky už v šesti letech soupeřit s desetiletými. Hlavní je se ze začátku rozkoukat, naučit se postupně všechna pravidla, poznat dráhu a začít s hodem dělat správné kroky bez přešlapů. „Když už tohle všechno umí, tak je to prostě o cviku a tréninku,“ sdělila trenérka.

Tady sídlí Bowling Club Most, Benediktu v Mostě.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

„Děti nám tu rostou. Někdo má k bowlingu přirozený talent, takže se zdokonaluje rychleji, a někomu to trvá déle,“ dodala. Bowling označila za úžasný sport i proto, že děti k němu nic nepotřebují. Pokud hrají na klubové úrovni, tak jim klub půjčí i speciální boty. Když hráči v pubertě vyrostou nebo začnou jezdit na soutěže, tak už sami upřednostňují vlastní výbavu.

Na děti s velkým talentem dohlíží i předseda klubu Jan Čepelák, několikanásobný mistr ČR v bowlingu a vítěz extraligy. Jejich tréninky se pak víc soustředí na techniku a psychiku, která je také hodně důležitá.

Junioři trénují na Benediktu v úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin. Kdo nemůže, je pro něj vyhrazena ještě středa, aby o nic nepřišel. „Je to opravdu o tom vše si poctivě odházet a zjistit, co ta koule dělá. Když se bowling naučíte, tak je to fakt radost,“ řekla trenérka.

Jediné středisko v okrese

Klub nabírá další zájemce o tento sport. Benedikt je jediné středisko v okrese, kde se bowling provozuje. Pravidelně se tam pořádají klubové turnaje, na které se sjíždějí děti z jiných měst. Některé se v posledních týdnech připravovaly na Mistrovství ČR juniorů. Patří k nim i 13letý Martin Rabas z Mostu, člen zlatého ligového týmu. „Myslím, že se zlepšuju. Z poháru jsem měl radost a jednou bych se chtěl dostat do PBA,“ sdělil Martin.

Bowling Club Most Vznikl v roce 2001 a sdružuje desítky hráčů. Klub, který vychoval řadu elitních reprezentantů, se zaměřuje hlavně na práci s juniory. Tréninky probíhají vždy v úterý a ve čtvrtek v tréninkovém centrum Benedikt. Veřejná bowlingová herna, jediná v Mostě, byla nedávno zmodernizována. Původní zařízení pocházející z americké základny v Německu nahradila nová strojní technologie z USA, která snížila poruchovost provozu a spotřebu energie. Strojovna využívá na kuželky provázkový systém, jehož obliba ve světě roste oproti energeticky náročnějším automatickým stavěčům bez provázků.

PBA je elitní americká bowlingová soutěž, sen mnoha profesionálů, něco jako NHL pro hokejisty. V PBA hrál třeba Jaroslav Lorenc, rodák z Mostu.

Podle Polívkové je správné, že děti mají ambice něčeho ve sportu dosáhnout, hlavně že nesedí doma s mobilem v ruce. „Nemusí být mistry světa v bowlingu, ale mohou v něm být dobří,“ dodala.

Klíčová je podle ní puberta, kdy děti mění své zájmy. Kdo zůstane u sportu, obvykle to v dospělosti ocení. I u bowlingu však platí dodržovat základní doporučení, tedy před tréninkem se zahřát, protáhnout a jednostrannou zátěž srovnávat třeba plaváním, aby se předešlo zdravotním potížím a operacím.