Bomber Buchner se těší na MS. Chci ukázat sílu, říká mostecký softbalista

Tohle bude pro něj první významná reprezentační akce a rovnou jde o mistrovství světa. Vojtěch Buchner se do reprezentace dostal po skvělých výkonech, které předváděl na mistrovství Evropy dospělých nebo hráčů do 23 let. A k tomu umí jak házet, tak výbušně pálit. „Chtěl bych zahrát co nejlépe, ukázat sílu,“ prohlásil Buchner, hlavní tahoun týmu Painsbusters Most. Turnaj začne v sobotu v ranních hodinách evropského času.

Mostecký softbalista Vojtěch Buchner. | Foto: ČSA (Paulo Pics)