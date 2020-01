A Stříšková si zápas v Maďarsku ujít nenechala a i přes nepříjemnosti kmitala po křídle jak je jejím zvykem.

„Zápas byl pro mě obzvlášť náročný po té nemoci hlavně co se týče kondice, ale dalo se to zvládnout. V zápase jsem na to ani nemyslela,“ napsala Mosteckému deníku z Maďarska Stříšková, která nakonec musela přihlížet porážce Mostu 36:29.

Černí andělé zápas rozjeli skvěle, dokonce utekly i do tříbrankového vedení, ale ve druhém dějství se jejich hra sesypala. „Rozhodlo podle mě nějakých deset minut v druhém poločase, kdy soupeř začal velmi dobře bránit a hned z toho nám dával góly z rychlých protiútoků, utekl nám na tříbrankový rozdíl a pak už jsme se do zápasu nezvládly vrátit,“ mrzelo Adélu Stříškovou.