Jsou zpátky! Po pětileté odmlce se do závodu dračích lodí, který se o víkendu konal na mostecké Matyldě, vrátila známá posádka Bengaboys, která je složená z příslušníků Policie České republiky územního odboru v Mostě. A bylo to ve velkém stylu. Policisté s pádly brali bronzové medaile.

Bronzová radost policistů z Bengaboys. | Foto: archiv Bengaboys

Bengaboys se představili ve zcela novém složení a pod vedením kapitána Jana Vágnera se posádka dostala až do velkého finále, ve kterém si dojela pro skvělé 3. místo! Členové a členky posádky získali bronzové medaile a obnovili slávu tohoto týmu.

Bronzová radost policistů z Bengaboys.Zdroj: archiv Bengaboys

„Děkuji organizátorům závodu a hlavní díky patří celému týmu Policie ČR Bengaboys. Bez vaší společné týmové dřiny by to nešlo. Je to taaaam!!!“ rozplýval se šťastný kapitán posádky Jan Vágner po slavnostním vyhlášení výsledků. Vágner zároveň věří, že se posádka Bengaboys bude závodů dračích lodí na Matyldě opět účastnit pravidelně.