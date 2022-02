Severočechům stačilo v Plzni úvodních patnáct minut, aby si vytvořili desetibrankový náskok a tím vlastně zápas definitivně dostali do své moci. Navíc se baníkovcům do týmu vrátili uzdravení hráči. Mostečané na západě Čech pozorně bránili a dostávali plzeňské borce do méně výhodných střeleckých pozic. Navíc se do brány postavil výborný Balín, který ji prakticky na dlouhou dobu zavřel. Úspěšný byl Most i v útoku.