Badmintonové Veroniky Dobiášová a Brožkovcová vyhrály Pohár Akademie

Badmintonistky Super Stars Most Veronika Dobiášová a Veronika Brožkovcová zvítězily ve Victor Poháru Akademie pro rok 2024. Tradiční celostátní soutěž Grand Prix B přilákala do sportovní haly SportCenter Most třiasedmdesát hráčů a hráček.

Badmintonové Veroniky - zleva Dobiášová a Brožkovcová. | Foto: Super Stars Most