Novou významnou posilou badmintonového klubu Super Stars Most je od září Marek Kašša. Mladý badmintonista přichází z klubu Badminton VK Aš, kde se pod vedením trenéra Vítězslava Kokoře vypracoval až na hráče předních míst národního žebříčku.

Badmintonista Marek Kašša. | Foto: Super Stars Most

Nyní hráč kategorie do sedmnácti let rozšířil silnou tréninkovou skupinu Super Stars Most a nastoupil do devátého ročníku Gymnázia v Mostě. V příštím školním roce jeho cesta povede do sportovní třídy gymnázia a společně s dalšími hráči badmintonového klubu Super Stars Most budou pokračovat v intenzivním sportovním rozvoji v tomto úspěšném projektu, který vychoval nejednoho reprezentanta. Nyní Marka Kaššu čekají první soutěže v novém dresu a tréninková příprava před mistrovskými soutěžemi.

