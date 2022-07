Badmintonistka Veronika Dobiášová přivezla z Arnhemu evropské zlato

Mostecká badmintonistka Veronika Dobiášová v dresu týmu MESA Evolve vybojovala zlatou medaili při European Sports Company Games 2022. Členka badmintonového klubu Super Stars Most se stala jednou z hlavních opor maltského týmu, když v každém utkání nastupovala do dvouhry žen a třikrát také do smíšené čtyřhry.

Mostecká badmintonistka Veronika Dobiášová (dole uprostřed). | Foto: Super Stars Most