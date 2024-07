Václav Veverka dnes 13:50

Badmintonistka Super Stars Most Kristýna Nedvědová zvítězila ve dvouhře dívek turnaje Grand Prix D kategorie do třinácti let. Do turnaje nastupovala jako turnajová dvojka a po prvním volném kole si ve druhém poradila s Ellou Daňkovou (BK Goram Teplice) 21:16, 21:4.