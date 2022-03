Severní Čechy reprezentovali pod vedením trenéra Baníku Luboše Trubače dva hráči BK TJ Baník Most Tereza Grznárová a Filip Langmajer, dále hráč Super Stars Most Jakub Klokan a Monika Niedermayerová z TJ Chemička Ústí nad Labem.

Ze skupiny postoupili Severočeši z první pozice a v semifinále porazili východočeský výběr. Až ve finále nestačili na výběr Prahy a skončili na výborném druhém místě. Stejnou věkovou kategorii, tedy U15, zastupovala na turnaji jednotlivců Grand Prix C v Hradci Králové Veronika Burdová. V singlu vybojovala bronz, když její cesta turnajem skončila v semifinále, v němž podlehla první nasazené hráčce a favoritce turnaje Veronice Flusserové z SK Prosek Praha, které podlehla 21:9 a 21:12.

FOTBALOVÁ B. TŘÍDA: Lídři navázali na skvělé podzimní vystoupení

Velmi dobře se vedlo i starším hráčům kategorie U19 na turnaji Grand Prix C v Mostě. Ve dvouhře dívek se na děleném třetím místě umístily hned dvě hráčky BK TJ Baník Most Tereza Burdová a Karolína Fišerová. Tereza Burdová přidala další bronz ve smíšené čtyřhře spolu se svým párovým partnerem Blažejem Grznárem také z BK TJ Baník Most. Třetí bronz pak získala ve čtyřhře dívek spolu s Janou Flusserovou z SK Prosek Praha. Nejlepším výsledkem mezi hráči Baníku na tomto turnaji byla stříbrná medaile Karolína Fišerová ze čtyřhry, kterou vybojovala se svou spoluhráčkou Gabrielou Kuptíkovou z SK Prosek Praha.

Jakub Hasil