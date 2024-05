Badmintonisté Kryštof Kuželka a Daniela Lehmanová ovládli Future Talent

Tradiční badmintonový turnaj pro nejmladší věkové kategorie do devíti a do jedenácti let Future Talent 2024 patřil domácím, hráči Super Stars Most ovládli kategorii U9.

Mladí badmintonisté. | Foto: Super Stars Most