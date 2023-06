Badmintonisté Kolář a Kalkusová přivezli bronzové medaile z Chorvatska

Badmintonisté Super Stars Most Thea Kalkusová a Jáchym Kolář si v Chorvatsku při turnaji Adria Youth International připsali své první mezinárodní úspěchy. Ve čtyřhře dívek kategorie do třinácti let hrála Thea Kalkusová ve dvojici s Franzi Hellrigl (Itálie).

Badmintonisté Thea Kalkusová a Jáchym Kolář. | Foto: Super Stars Most