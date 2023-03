Nejmladší badmintonisté odehráli ve sportovní hale SportCenter Most, s.r.o. turnaj Future Talent v kategorii do devíti a do jedenácti let.

Úspěšní sourozenci Klokanovi. | Foto: Super Stars Most

Hrála se dvouhra chlapců a dívek v základních skupinách, první dva z každé skupiny postoupili do vyřazovacích bojů o celkové vítězství, ostatní si potom zahráli zápasy o konečné pořadí. Celkovým vítězem dvouhry chlapců do jedenácti let se stal Filip Hermann (BK 1973 Benátky n. J.).

Nejlepším hráčem Super Stars Most byl na pátém místě Jiří Končel, který porazil klubového spoluhráče Bui Anh Tuana. Mezi dívkami kategorii do jedenácti let kralovala Ella Ševelová (Badminton Ústí n. L.). Nejlepší domácí hráčkou byla pátá Kristýna Nedvědová (Super Stars Most). Vítězi v kategorii do devíti let se stali Vojtěch a Anna Klokanovi (oba Super Stars Most).

