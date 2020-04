Badmintonista Tomáš Pospíšil po dvou a půl letech v Super Stars Most přestupuje do v pořadí již třetího klubu v kariéře.

Badmintonista Tomáš Pospíšil. | Foto: Super Stars Most

Z teplického Goramu přestoupil v září 2017 do Super Stars Most a nyní míří na poslední období své juniorské kariéry do BK TJ Baníku Most.