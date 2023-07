Badmintonista Jakub Wasylkow překvapil ve smíšené čtyřhře při Grand Prix B

Poslední celostátní badmintonový turnaj Grand Prix B před prázdninovou soutěžní přestávkou patřil hráčům do devatenácti let. Mezi juniory Super Stars Most reprezentoval Jakub Wasylkow, ale ve dvouhře jej hned v prvním kole vyřadil nasazený Ondřej Šolar (TJ Montas Hradec Králové) po setech dvakrát 10:21.

Jakub Wasylkow hájící barvy Super Stars Most. | Foto: Super Stars Most