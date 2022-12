Ve dvouhře nejprve porazil Jana Klokana (BK TJ Baník Most) po setech 21:9, 21:18 a ve čtvrtfinále i Vojtěcha Marka (BK TU v Liberci) 21:14, 21:9. V semifinále podlehl pozdějšímu vítězi Michalu Čepelákovi (TJ Slovan Vesec) dvakrát 14:21 a domů si odvezl severočeský bronz. Jakub Wasylkow (Super Stars Most) společně s Markem Štychem (BK Goram Teplice) ve čtvrtfinále čtyřhry zvítězili nad Lukášem Koubou (Super Stars Most) a Ondřejem Beranem (BK TU v Liberci) 21:15, 21:12. V semifinále potom hladce po setech 21:6, 21:7 vyřadili turnajové dvojky Jana Klokana s Janem Valentou (BK TJ Baník Most).