Jedenáctičlenná výprava startovala na turnajích Bozner Frühling 2023 a BEC Yonex Bozner Cup U17 International 2023. Nejúspěšnějším členem týmu se stal Jakub Klokan. Nejprve odehrál dva zápasy v evropském okruhovém turnaji U17 a následně bojoval ve stejné kategorii při turnaji Bozner Frühling 2023.

Badmintonista Jakub Klokan. | Foto: Super Stars Most

V základní skupině porazil Alessandra Gimorri (Itálie) 21:13, 21:9 i Vince Borose (Maďarsko) 21:6, 21:15 a postoupil do čtvrtfinále. V boji o medaili se utkal s Tommasem Trezza (Itálie) a v tomto duelu ve dvou setech zvítězil 21:8, 21:12. Do finále postoupil přes Vita Radovanoviće (Chorvatsko) po setech 21:16, 21:11 a dva sety mu stačily i v boji o zlato. Abela Kisse (Maďarsko) porazil po setech 21:8, 21:11 a stal se celkovým vítězem.

Společně s Markem Kaššou potom ovládli i čtyřhru chlapců kategorie do sedmnácti let. Nejprve hladce porazili dvojici Angelo D’Ambrosio, Karl Ladurner (Itálie) 21:7, 21:2 a v boji o postup do finále rakouský pár čínského původu, Simona Wanga a Ziao Zhou, 21:14, 21:10.

Finálovými soupeři jim byli Juraj Marek a Marek Potoma (Slovensko), ale i s nimi si Jakub Klokan a Marek Kašša hladce poradili 21:9, 21:11. Další medailistkou výpravy se stala Gabriela Begeni ve čtyřhře kategorie U11, když společně s Laibou Mahloof (Maledivy) vybojovaly bronzovou medaili.