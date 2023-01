Jakub Klokan ve dvouhře chlapců kategorie do patnácti let vyhrál základní skupinu a postoupil do vyřazovacích bojů. Ve druhém kole vyřadil Viktora Pavloviče (KBC Košice – Slovensko) po setech 21:10, 21:14 a ve čtvrtfinále Jana Bednáře (MTAC Praha) 21:19, 21:16.