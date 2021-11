Badmintonista Jakub Klokan je dalším z mnoha hráčů badmintonového klubu Super Stars Most, který byl vybrán do reprezentačního týmu.

Jakub Skokan. | Foto: Super Stars Most

„V současné době je v hledáčku pro nadcházející evropský šampionát kategorie do patnácti let, který se uskuteční v únoru následujícího roku ve finském Lahti,“ poukázal trenér Super Stars Most Lukáš Kroc. Mladý hráč Jakub Klokan byl také nominován do soutěže Nation to Nation U15, který v minulosti v barvách národního týmu vyhrála Veronika Dobiášová, ale tento turnaj byl nakonec maďarským pořadatelem kvůli rostoucí síle pandemie zrušen.