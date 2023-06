Ještě před vrcholným závodem sezóny, kterým bude WorldSBK (28. - 30. července) zavítá již tento víkend 23. až 25. června do Mostu prestižní Mezinárodního mistrovství Německa motocyklů (IDM) v jehož rámci se jede i Mistrovství světa FIM Sidecar a Mistrovství Evropy FIM European Women Cup. Na startu bude i jedenáct českých jezdců včetně Petra Svobody, nebo Michala Práška.

Mostecký autodrom láká na víkendové závody motocyklů a sidecars. | Foto: Autodrom Most

Po dvou závodech se vedoucí jezdec Florian Alt (DE/Honda) snaží rozšířit své vedení v nejvyšší třídě IDM Superbike. Už teď je totiž jasné, že se na srpnovém Red Bull Ringu neobjeví na startovním roštu, protože se kryje se závodem mistrovství světa FIM Endurance, který má pro Severní Porýní-Vestfálsko prioritu. Doufá, že do té doby nashromáždí dostatek bodů, aby si stále udržel šanci na zisk titulu. Jeho ztráta na druhého Hannese Sommera (EST/Honda) v průběžném pořadí je v současné době 27 bodů. To se však může rychle změnit. Například trojnásobný německý šampion v kategorii Superbike Ilja Mikhalchik (UKR/BMW) se ještě v žádném případě nevzdává. Dvě havárie sice favorita na titul odsunuly zpět, ale zkušenosti ukazují, že zúčtování přichází až v samotném závěru. V kategorii IDM Superbike jsou čtyři motocyklové značky: BMW, Honda, Kawasaki a Yamaha. Účastníci pocházejí z osmi zemí.

Baník Most povede Miloš Sazima. Dvakrát dokázal vyhrát ČFL a slavit postup

V kategorii IDM Supersport situace rovněž velmi dramatická. Nizozemec Melvin van der Voort (NLD/Yamaha) vyhrál první dva závody v této třídě suverénním způsobem a zdálo se, že si jede sám, ale ve druhém podniku v obou jízdách havaroval. Sedmnáctiletý jezdec Yamahy klesl na třetí místo v pořadí. Jeho krajan Twan Smits (Yamaha) naopak dvakrát dojel na stupně vítězů, získal plný počet bodů a s 31bodovým náskokem si vytvořil slušný polštář na prvním místě celkového pořadí. Rakušané Andreas Kofler (Yamaha) a Thomas Gradinger (Yamaha), Leon Orgis (DE/Yamaha) z Arnsdorfu a Švýcar Yves Stadelmann (Yamaha) obsadili první desítku. Otázka tedy zní: Kdy se první Kawasaki dostane na stupně vítězů? Souboj modrých proti zeleným pokračuje. Luca de Vleeschauwer (BEL) doufá, že se svou ZX-6R dostane šanci v Mostě. A letos se koná premiéra. Na startu se totiž objeví dva jezdci Ducati.

Třídu IDM Supersport 300 junior vede Španěl Inigo Iglesias (Kawasaki), který má jen tříbodový náskok před Dustinem Schneiderem (DE/KTM). Pokud však Nizozemec Walid Khan (KTM) bude pokračovat ve stejném stylu jako minule, může aktuálně třetí jezdec po vítězství převzít vedení v průběžném pořadí. Rozdíly v nejmenší třídě IDM jsou těsné nejen v celkovém pořadí, ale také v závodech. Nezřídka rozhodují o vítězství a porážce setiny sekundy, ne-li tisíciny. K napínavosti přispěje i fakt, že se na startovním roštu se v Mostě opět objeví jezdci jako Lennox Lehmann (DE/KTM) a Dirk Geiger (DE/KTM), kteří jinak závodí v mistrovství světa Supersport 300. Všichni jezdci se mohou těšit na to, že se jim podaří vybojovat účast na mistrovství světa Supersport 300, které se koná v České republice 28. – 30. července.

PODÍVEJTE SE: Volné přestupní okno skončilo. Kdo komu utekl?

V mistrovství světa FIM Sidecar jsou motory ještě teplé z minulého víkendu v belgickém Spa. Bratři Tom a Ben Birchallovi (GB) uhájili své vedení a svedli bitvu s obhájci titulu Toddem Ellisem/Emanuelem Clementem (GB/FRA). Stále velmi blízko jsou také Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB/GB).

Nejlepším německým týmem je v současné době Josef Sattler/Luca Schmidt na sedmém místě. Sattler si hodně slibuje od podniku mistrovství světa v Mostě, kde se zároveň koná podřízená klasifikace IDM, kterou vede. "Nyní přijíždíme na trať, kterou znám a kterou mám rád," řekl Bavor.

Radek Laube



Nabitý program bez přestávky zajistí v Mostě doplňkové třídy Pro Superstock 1000, mistrovství Evropy Supersport 300 žen a Northern Talent Cup. Diváci se mohou těšit na celou škálu špičkového vrcholového sportu. Každý držitel vstupenky má volný vstup do paddocku.



Na co ještě čekat? Ceny vstupného se pohybují od 125 Kč za jednodenní vstupenku v pátek až po 875 Kč za vstupenku na celý víkend. Děti a mládež do 18 let mají vstup zdarma.