„Já osobně jsem si třeba ve finále Plzeň přála, ale na druhou stranu je nám jedno jestli je to Kynžvart, nebo Plzeň, naším cílem je zisk titulu. Budeme opět hrát naší rychlou házenou, která nám pomohla už v semifinále s Olomoucí,“ řekla mostecká kanonýrka Valerie Smetková. Mostecký celek totiž zisk titulu bere jako vstupenku do nablýskané Ligy mistrů, kam má velkou šanci se letos dostat. To je obrovská motivace! „Takhle dalece ale ještě nekoukáme. Popravdě já také soupeře moc neřeším, vždy je pro mě důležitý především výkon našeho týmu,“ přidal se mostecký kouč Adrian Struzik.

I Plzeňačky jsou dostatečně motivované. Už postup do play off byl v západočeské metropoli brán jako velký úspěch. Legendární gólman Radek Motlík, který se v Plzni stará o brankářky, se s týmem vsadil, že pokud udělá play off, sundá svojí hřívu, kterou připomínal rockového kytaristu. Teď Motlík vypadá jak tvrďácký hrdina z akčních filmů. I to dokazuje, jak plzeňská parta házenou žije, jak drží pospolu.

„Most je samozřejmě favoritem, bude to těžké. Ale třeba bude mít špatný den a překvapíme. Na finále se těším, bude to velký zážitek,“ září plzeňská střelkyně Veronika Galušková. Finále play off se hraje na dva zápasy a rozhoduje stejně jako v semifinále skóre. Pokud Most dvakrát vyhraje, tak je českým mistrem. Mostečanky už v letošní sezoně vyhrály Český pohár a stříbro za dlouhodobou část elitní MOL ligy.