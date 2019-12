„Dunajská Streda je sice nováček nejvyšší soutěže a v prvním vzájemném zápase jsme je porazili, ale rozhodně se nejedná o snadného protivníka. Doma se jim podařilo porazit Michalovce, odehráli i další řadu vyrovnaných zápasů a dnes už jsou mnohem dál, než byli na začátku sezony. Mají po půlce sezony mnohem víc zkušeností a rozhodně budou hrát lépe než v našem prvním vzájemném utkání,“ naznačil pro klubový web trenér mosteckých házenkářek Jiří Tancoš.

Tancoš poukazuje i na skutečnost, že se oproti zvyklostem začíná v sobotu už o tři hodiny dříve. Přesto je jasné, že mostecké hráčky v černých dresech budou favoritem duelu.

„Myslím si, že doba, kdy se hraje, nějaký vliv samozřejmě má, brzy odpoledne není tělo úplně zvyklé vyvíjet nějakou aktivitu. Na evropské úrovni to ale není úplná výjimka, setkali jsme se tím třeba během utkání Ligy mistrů ve Švédsku, kde se nám úplně nedařilo a čeká nás to i během nadcházejících zápasů v Poháru EHF například v Turecku. Takže to vlastně pro nás může být průprava na to, co nás čeká. Možná si v sobotu ráno stihneme dát ještě jeden trénink, to se ještě uvidí. Každopádně se nejedná o nic, co bychom nedokázali zvládnout a určitě se s tím dokážeme vyrovnat. Náš cíl je stejný jako před kterýmkoli jiným utkáním. Podat co nejlepší výkon, ať se hraje v kteroukoli denní dobu,“ uzavřel trenér Černých andělů.