Po reprezentantkách Dominice Zachové (míří do bundesligy) a Janě Šustkové (bude hrát v Maďarsku) opouští sever Čech další zkušená hráčka.

„Děkujeme Evě za všechno, co v uplynulých letech nejen pro ženský tým, ale také pro nejmladší generaci Černých andílků udělala a přejeme jí do nové životní etapy hodně štěstí,“ napsal DHK Baník Most.

Bezpalcová vybojovala s Mostem sedm českých titulů, před pár lety si pak na sezonu odskočila do Španělska, aby s celkem Balonmano Salud vybojovala postup do nejvyšší španělské soutěže. Pak už zase fanoušci kamarádskou házenkářku vítali v Mostě. Nyní se zřejmě její severočeská cesta uzavřela.