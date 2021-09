Dvacet šest minut trvalo než mostecké házenkářky dokázaly se Zlínem srovnat skóre a následně se poprvé dostat v zápase do vedení. Tým z východu Moravy Most v prvním poločase trápil. Byl houževnatým sokem, ale Černí andělé z role nevypadli a díky skvělému druhému poločasu Zlíňanky složili jasně 40:26 (19:17).

Mostecké házenkářky doma vyřídily Zlín. | Foto: Dominik Síbr

„Trápily jsme se v prvním poločase, trápíme se už delší dobu. Je to o technických chybách. Ale to pramení z toho, že chceme hrát rychle a k tomu ty technické chyby patří. Bohužel dneska jich bylo hodně. Taky nám to trochu skřípalo v obraně. Myslím, že druhý poločas byl od nás povedenější,“ hodnotila domácí pivotka Michaela Holanová (za svobodna Borovská).