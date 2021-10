Mostečtí trenéři brali zápas s Pražankami jako "dolaďovací" před evropským měřením sil s rumunskou Magurou Cisnadie. "Možná bych tedy označil sobotní zápas za dolaďovací, protože pro nás je to před evropským pohárem poslední příležitost doladit detaily naší hry. Nasazení a energie by tomu tudíž měly odpovídat,“ řekl asistent mosteckého trenéra Ondřej Václavek.

Nasazení v Praze rozhodně nechybělo. Oba celky se do sebe pustily hned od úvodních minut. Tady asi nebyla potřeba se moc hecovat, když šlo o reprízu posledního MOLligového finále. Jenže Slavie letos omladila a zatím kulhá na jednu nohu. Sice se statečně prala, ale po deseti minutách hry vzaly Mostečanky opratě zápasu pevně do ruky a vedení už nepustily. Teď má nejvyšší soutěž reprezentační přestávku. Po ní budou mít Mostečanky týden na zprecizování souhry a vyladění zbraní pro získání vstupenky do evropského poháru.