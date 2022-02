Severočešky první poločas vyhrály s náskokem tří bodů 14:11. A v tomhle bodovém rozsahu se oba celky přetahovaly i po obrátce stran. Zlín nepolevoval a odměnil se ve 46. minutě, kdy dokázal srovnat skóre na 22:22. Naštěstí pro Most to byla jen labutí píseň s jepičím životem, protože pak domácí hráčky po hluché pasáži vypadly z tempa a Most si vypracovaný náskok už vzít nenechal a dotáhl to k pětigólové výhře.