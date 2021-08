Černí andělé vyřešili post druhé brankářky. Do týmu přivedli nizozemskou gólmanku Ellen Janssenovou. Ta vystřídala Evu Bezpalcovou, která v Mostě skončila.

Nizozemská brankářka Ellen Janssenová. | Foto: DHK Baník Most

"Měla jsem podepsanou smlouvu v Německu, v klubu, který hrál nejvyšší ligu, jenže spadl o soutěž níž. Já jsem ale dál chtěla hrát nejvyšší soutěž, takže jsem se s klubem dohodla na rozvázání smlouvy, která byla stejně na první ligu navázaná. V tu chvíli jsem ale zůstala bez kontraktu i klubu a čekala, co se bude dít. Můj agent ale měl kontakt do Mostu, takže se zkusil zeptat, zda tu nepotřebují brankářku a shodou okolností v Mostě o jednu stáli. Zhruba před dvěma týdny jsem se tu byla poprvé podívat, abych si vyzkoušela trénink, prohlédla si zázemí klubu, zjistila, jaké jsou spoluhráčky a pak už to šlo celkem rychle. Je tu velice profesionální prostředí, což pro mě hraje velkou roli," řekla na klubovém webu brzy třiadvacetiletá brankářka.