Jihočešky se dokázaly držet na dostřel necelých dvacet minut, pak už si vzal zápas do své režie Most a nepřipustil žádné drama. „Byl jsem před zápasem lehce nervózní, protože Písek jsme porazili na jeho palubovce výrazným rozdílem už před čtrnácti dny v poháru a nebyl jsem si jist, zda kvůli tomu podáme dostatečně koncentrovaný výkon. Ale podařilo se, za výhru jsem samozřejmě rád. Opět jsme hráli rychlou házenou, což je náš cíl, který se daří plnit,“ spokojeně hodnotil mostecký trenér Adrian Struzik.

Písecký celek tušil, že v Mostě se nedokáže vyšponovat k bodovému zisku. Šetřil klíčové hráčky na důležitější souboje. „Most nás okamžitě trestal z rychlých protiútoků, což jsme ale věděly, že je jejich hra. Na druhou stranu před sebou o víkendu v sobotu máme asi důležitější zápas, takže jsem se snažila, abychom tu pošetřily nějaké síly a mám radost, že i hráčky, které se dostaly do hry a jinak nedostávají tolik prostoru, nezklamaly,“ shrnula po střetnutí písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Pro Most je i pozitivním faktem, že dokázal zacelit díru na pravém křídle, kde má dlouhodobě zraněnou Marii Polákovou, ke které se přidala i Tereza Eksteinová. Trenér Struzik sáhl do dorostu a vytáhl Marcelu Skácelovou a to byla trefa do černého. Už proti Slavii Skácelová skórovala pětkrát, proti Písku přidala další tři trefy. „A pocity v prvním týmu mám zatím jen skvělé,“ usmívala se po zápase sedmnáctiletá novicka.