„Úvod utkání nám vyšel ukázkově a první patnáctiminutovka vypadala přesně tak, jak jsme si přáli. Škoda, že nám to nevydrželo celu první půli,“ začal hodnotit důležítý souboj Jiří Tancoš, trenér DHK Baník Most.

Co se tedy pak stalo?

„Pak jako bychom začali přemýšlet, že chceme utkání ubránit a ne vyhrát. Začali jsme dělat jednoduché technické chyby a soupeř je rychle trestal. Ve druhé půli už jsme tolik technických chyb nedělali, ale některé hráčky jsme museli na palubovce nechávat o něco déle, takže jsme nemohli prostřídávat sestavu tak, jak jsme zvyklí. Celkově vzato je výsledek do odvety dobrý, je pořád o co hrát a nikdo nemá nic jisté. My ale stejně chceme na domácí palubovce hrát na vítězství a před domácím publikem ukončit sezonu co nejlepším výkonem. Takže nás v příštím týdnu čeká zase spousta tvrdé práce,“ řekl mostecký trenér Tancoš, jenž po sezoně u prvního týmu v roli hlavního kouče skončí.

Odveta se hraje v mostecké sportovní hale v sobotu 29. května od 18:00 hodin.