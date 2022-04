„Snažíme se hrát svoji hru, tedy hodně rychlou házenou. Máme širší lavičku než Kynžvart, vydržíme déle se silami. Navíc nám pomáhá i fajn atmosféra, jak naši, tak kynžvarští fanoušci, jsou skvělí," hlásila v poločase do televizních kamer mostecká Veronika Mikulášková.

Mostečanky nakonec Kynžvart přemohly i potřetí v sezoně. Jednou to bylo o šestnáct branek, pak o patnáct, teď o deset. „Bylo to hlavně náročné na psychiku se samotná postavit takovému velikánovi jako je Most. Prohrály jsme o deset, to je vlastně naše nejtěsnější porážka s Mostem," usmívala se kynžvartská brankářka Adéla Srpová, která s velkou pravděpodobností se svým týmem narazí na Most i v play off.

Házená Kynžvart – DHK Baník Most 23:33 (12:18)

Nejvíce branek: V. Dvořáková 5, Patrnčiáková 4/4, Tesařová 3 – Korešová 9/4, Eksteinová 6, Andrýsková 5.Rozhodčí: Brzósková, Sovová.Sedmimetrové hody: 4/4 – 4/4.Vyloučení: 0:0.

