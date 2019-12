Od prvních minut bylo jasné v jakém duchu se zápas ponese. Slovenky přijely na sever Čech s úzkým kádrem a v závěru zápasu už připomínaly ledové sochy a těžce zachytávaly domácí tempo. Mostečanky zápas proměnily v exhibice a bavily diváky nacvičenými efektními akcemi, kdy vynikala především agilní Dominika Zachová, autorka osmi gólů a rozhodně ne kamarádka obou hostujících brankářek.

„K tomu asi nemá ani cenu něco říkat,“ reagovala po zápase rozladěná hostující trenérka Katarína Mocinecová. „Sami jste viděli, že pro Most jsme byly jen rychlejším tréninkem, ale hráčky neplnily, co jsem po nich chtěla. Těžko vzdorovat takovému soupeři,“ uznala Mocinecová.

Domácí trenér i přes jednoznačné vítězství zcela spokojený nebyl. „Těch prvních čtyřicet minut vypadalo, že ještě trávíme vánoční cukroví a až poslední dvacetiminutovka se mi líbila a vrátili jsme se k tomu, co chceme hrát a jak by to mělo vypadat. Tam už byla dynamika, pohyb v obraně, nasazení a spolupráce týmu v útočných kombinacích,“ vykreslil trenér Baníku Jiří Tancoš.