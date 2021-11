Jako nováček elitní ligy dorazí v sobotu Kynžvart do Mostu (17.30) na souboj o druhé místo v tabulce. Magnet kola, kdy se střetnou dva nejlepší české týmy. Nevídané! V minulosti byli nováčci nejvyšší soutěže více méně pro smích a nahonění skóre, jenže kynžvartské holky tuhle statistiku roztrhaly. Překvapily i favorita jako Slavii nebo Porubu, jejich fanoušci museli mít vytrvalá a odolná srdce, protože vítězily rozdílem branky. „Možná je to tím, že nás ostatní týmy podcenily, protože od nováčků se takové výkony asi nečekají,“ říká kynžvartská střelkyně Kristýna Königová. „Čekáme těžký zápas,“ vyhlíží zase sobotu mostecká opora Valerie Smetková.

Bez nadsázky jde o HIT kola. „Strašně se těšíme, víme, že můžeme jen překvapit a to je možná i naše malá výhoda,“ uvědomuje si Königová, drobný zabiják, co umí rozhodnout zápasy. Most musí být v pozoru. Dorazí totiž i hráčky, které za něj v minulosti hrály jako kanonýrka Veronika Dvořáková, Barbora Tesařová nebo pivotka Martina Weisenbilderová. „Nedají nám nic zadarmo. Před sezonou by nikdo nečekal, že nováček bude až takhle sbírat body. Viděla jsem pár zápasů a jejich hra mě překvapila. Snaží se hrát rychle dopředu a trestají chyby soupeře. V kádru mají kvalitní hráčky a vyrovnané herní posty,“ všimla si Smetková.

Königová už celou sezonu bere za povedenou. „Než jsme začaly, tak naším cílem bylo v pololetí být v půlce tabulky. Teď se budeme v Mostě prát o druhé místo a první místo v republice,“ nevěří Königová, která vyzdvihuje i skvělý trénink – a propos, pod vedením bývalého kouče Mostu zkušeného Petera Sabadky. Jak tenhle souboj dopadne?