Trenér Mostu Jiří Tancoš musel reagovat na marodku a tak šanci dostaly mladé hráčky jako Marie Poláková, Melanie Jagodič nebo Barbora Hrbková. Střeleckou špičku v MOL lize potvrdila Dominika Zachová, která propálila zlínský brankářský tandem devětkrát.

„Kvůli nemocem jiných hráček chtěl trenér zapojit i nás mladé, za což jsem mu vděčná. My jsme se dneska držely svojí hry – hrát rychle, rychle rozehrávat, tím jsme rozhodly,“ popisovala po zápase čtyřgólová Marie Poláková.

„Hodně do toho promluvila fyzická kondice Mostu, tam jsou opravdu jinde. Mluví pro ně také šířka kádru a obrovské zkušenosti, které posbíraly například v Lize mistrů, ty se jim v herním životě strašně moc hodí. Každopádně naším cílem dál zůstává probít se do play off. Musíme na tom dál pracovat,“ poukázala zlínská střelkyně Michaela Kolářová.