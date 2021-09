Je to nezvyk psát o mosteckých házenkářkách, že je čeká zápas na palubovce lídra MOL ligy. Tentokrát tomu tak bude. Černí andělé totiž poprvé v této sezoně míří ven a naberou směr Dunajské Streda. Slovenky vedou tabulku po třech výhrách se šesti body. Most po poslední porážce s Michalovci jede na Slovensko jako pátý celek tabulky. Hraje se v sobotu od 18.00 hodin.

Mostecké házenkářky Tereza Eksteinová (uprostřed) a Michaela Borovská v zápase s Michalovcemi. | Foto: Dominik Síbr

„Je to náš první venkovní zápase v této sezoně. Navíc Dunajská Streda je velmi kvalitní tým, který nás loni dokázal porazit a určitě to budou chtít zopakovat,“ přemítá mostecká křídelnice Tereza Eksteinová. „Naše příprava probíhá už od úterý, takže věříme, že budeme velmi dobře nachystané a do Mostu přivezeme dva body,“ přeje si Eksteinová.