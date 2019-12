Týden vánočního volna se mosteckým házenkářkám krátí a už v pátek 27. prosince je čeká poslední zápas roku, kdy doma od 18.00 hodin vyzvou nováčka z Hlohovce.

Brankářka Mostu Eva Bezpalcová. | Foto: Dominik Síbr

„Hráčky mají od soboty volno, znovu se společně sejdeme až 27. prosince ráno na tréninku, abychom byli večer připravení na zápas proti Hlohovci. Poté trénujeme dvoufázově až do 30. prosince. Na Silvestra ráno máme ještě jeden trénink a pak se znovu scházíme 2. ledna, a to už se budeme intenzivně připravovat na evropský Pohár EHF, ve kterém doma už 5. ledna hostíme německý Thüringer. Přes vánoční svátky mají hráčky volno, ale od Ondřeje Václavka, který má na starost kondiční přípravu, má každá z nich připraven individuální tréninkový plán, který je ve většině případů zaměřený na vytrvalost,“ řekl pro klubový web trenér DHK Baník Most Jiří Tancoš.