Vyrovnané utkání Turkyně rozhodly v závěru, kdy si dokázaly vystřílet tříbrankový náskok, který domácí tým už nedokázal korigovat.

Myslím, že jsme dnes předvedly jedno z nejlepších utkání v evropských soutěžích. Hodně nás mrzí, že jsme to nedokázaly dotáhnout do vítězného konce. V prvním poločase se nám dařilo vyvarovat se technických chyb a proto jsme i o gól vedly. Bohužel na konci daly pár rychlých gólů a utekly nám,“ mrzelo domácí Veroniku Mikuláškovou.

„Turkyně měly větší odvahu a vůli dotáhnout zápas do vítězného konce. My jsme bohužel v závěru měli strach o výsledek a některé hráčky to bohužel nezvládly po taktické stránce. Měly jsme tam slušné šance z proskoku, které jsme neproměnily a Turkyně dávaly góly z deseti metrů. Chybělo mi tam více síly a odvahy vzít zápas na sebe a dotáhnout ho do vítězného konce,“ přidal svůj pohled trenér Mostu Jiří Tancoš.