Andělé nedali Slavii šanci. Zadupali jí rozdílem dvaceti branek

Dříve to byly vyšponované zápasy plné dramatu, dnes to byla jasná záležitost. Mostecké házenkářky se poprvé v letošním roce představily na domácí palubovce a to v zápase s tradičním rivalem z pražské Slavie. Tým z hlavního města Most přejel rozdílem dvaceti branek 38:18.

Mostecká spojka Katarína Kostelná (vlevo) v zápase s pražskou Slavií. | Foto: Tomáš Urban

Slavia v posledních sezonách vyklidila pozice a do Mostu přijela jako osmý celek elitní soutěže. Rozjeté Mostečanky, lídr MOL ligy, dovolily Pražankám v prvním poločase jen osm branek. Příležitost opět dostala i mladá Marcela Skácelová, která se trenérovi Struzikovi odvděčila vsítěním pěti branek. Po obrátce stran nebyl obraz rozložení sil na hřišti jiný a tak Most v klidu udržel vedoucí pozici v tabulce, kde vede o bod před slovenským sokem z Michalovců. DHK Baník Most – DHC Slavia Praha 38:18 (18:8) Nejvíce branek: Skácelová 5, Andrýsková 5, Mikulčík 5 – Vostárková 6, M. Svobodová 5/4, Borcan 1. Rozhodčí: Brzósková – Sovová. Sedmimetrové hody: 1/1 – 4/4. Vyloučení: 1:1. OBRAZEM: Baníkovci v přípravě složili sparťanskou juniorku