Interligový titul už mají, teď líčí na ten český. Černí andělé z Mostu o víkendu rozehrají semifinále play off. Do cesty jim los postavil družstvo Poruby, které nedávno doma smetli 38:22. Bude to tedy opět procházka růžovou zahradou? Pozor! Letošní play off se hraje pohárovým způsobem.

Mostecké házenkářky Petra Maňáková (vlevo) a Michaela Borovská (vpravo) v posledním zápase s Porubou. | Foto: Dominik Síbr

„Je pravda, že Poruba k posledním vzájemnému střetnutí přijela do Mostu trochu oslabená, ale ani my jsme před měsícem neměli soupisku úplně kompletní. Obecně se toho ale na systému hry příliš změnit nedá, známe to z vlastní zkušenosti, že trvá nějaký čas, než se nové věci zautomatizují. Může to trvat i několik měsíců a spoustu zápasů. Jinak řečeno se z posledního zápasu dá vycházet, ani jeden tým nemá dostatek času na to, aby radikálně změnil styl své hry, ačkoli drobné taktické změny se dají očekávat na obou stranách,“ vysvětlil trenér Černých andělů Jiří Tancoš s tím, že tréninkový týden probíhal jako vždy bez výrazných změn.