„Tak brzy se mi ještě asi nepodařilo získat celkový titul. Jsem překvapená a šťastná zároveň a doufám, že se mi letos splní sen a získám svůj první triple, tedy interligový titul, Český pohár a český titul,“ zářila po zápase mostecká Lucia Mikulčík, která slavila společně s malou dcerkou.

„Pro nás je to první splněný cíl v sezoně. Nebyl to vůbec snadný zápas, ostatně doma už nás letos Poruba porazila. Škoda, že jsme ztratili v prvním poločase vedení, to bylo chybami v obraně. Bylo to vyrovnané utkání, až od padesáté minuty jsme si začali vytvářet rozhodující náskok,“ přidal svůj pohled trenér Mostu Ondřej Václavek.

„Panuje velká spokojenost, ostatně celý týden jsme se na Porubu chystaly svědomitě a chtěly už dnes rozhodnout. Ale naše práce tím nekončí, čeká nás pohár a play off. Musíme se dál připravovat na důležité zápasy,“ poukázala brankářka Eva Bezpalcová.