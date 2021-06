Házená jako divadlo a velká událost. Mostecký házenkářský klub chce pojmout zápasy Černých andělů jako sportovní svátek.

Zápasy Černých andělů by měly být pro fanoušky svátkem. | Foto: Dominik Síbr

„Chceme, aby se z házené stal pro fanoušky zážitek. Aby lidé na zápasy nechodili dvacet minut před začátkem a neodcházeli po závěrečném hvizdu. Aby mohli přijít dvě hodiny před začátkem utkání a něco tu zažít. Chceme ze zápasů udělat příjemné rodinné odpoledne, kde si každý přijde na své. Máme tu krásný sport, na který je radost se dívat a my bychom rádi sportovní zážitek doplnili i o něco dalšího. Škála možností je široká a uvidíme, co se nám nakonec povede,“ řekla marketingová pracovnice DHK Baník Most Barbora Krimová a pokračovala: