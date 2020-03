Redakce litvínovských novin Radnice zveřejnila výzvu pro obyvatele města Litvínova, aby se aktivně zapojili do výstavy fotografií, která se připravuje k 75. výročí ukončení II. světové války.

Vojáci Rudé armády po skončení války v Litvínově. | Foto: Sbírka Edvard D. Beneš

Kdy: v pondělí a ve středu od 9 do 11.30, od 12.30 do 17 hodin

Kde: do zámku Valdštejnů, redakce Radnice