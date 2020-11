Věra Čáslavská hrdinkou komiksu

První komiksové zpracování příběhu výjimečné ženy Věry Čáslavské, které vydalo nakladatelství Argo a jehož autory jsou Jan Novák a Jaromír 99, zavede čtenáře do Mexika i do léčebny v Bohnicích, na mistrovství světa i do vyšetřoven Státní bezpečnosti.

Věra Čáslavská je hrdinkou komiksu. | Foto: Archiv