Kdy: od 10. 2.

Kde: Zvířecí centrum Borderka Meziboří

Přihlášky je možné si vyzvednout ve Zvířecím centru Borderka v Meziboří, a to do 31. ledna. Opět se dostane na prvních 10 uchazečů o kroužek. Další děti budou mít opět šanci od září. „První kroužek měl veliký úspěch u dětí a bavil je. Tak jsem se rozhodla pokračovat a otevřít další. Děti se na kroužku dozvědí mnoho informací o chovu všech domácích mazlíčků, které by mohly mít doma. Kroužek je dělaný pomocí her, soutěží, kreslení, tvořivosti a učení pomocí psa, kde děti soutěží se psy,“ dodává Lucie Bohuslavová ze Zvířecího centra Borderka v Meziboří. Děti budou mít možnost i se zvířaty pracovat pokud bude dané probírané zvíře k dispozici. Kroužek je na 5 školních měsíců buď v pondělí nebo ve čtvrtek. Záleží na tom, který den si dítě vybere. Do konce března je kroužek od 16 do 18 hodin a od dubna do června bude od 17 do 19 hodin. Další informace je možné získat osobně zde v centru Borderka.

Jana Benešová