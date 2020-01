Kdy: úterý 21. 1. od 17 hodin

Kde: A – Benet arena v Mostě



Přijít mohou rodiče se všemi dětmi, bez rozdílu dovednosti bruslení. „Přijďte tak využít jedinečné možnosti vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou,“ říká zástupce klubu Lubomír Jandera s tím, že nábor pořádají Mostečtí lvi ve spolupráci s Českým hokejem. Kromě zážitku v podobě prvních krůčků na ledě si každé dítě navíc s sebou domů odnese zajímavý hokejový dárek. Co všechno je potřeba si na akci přinést? „Stačí jen brusle, helma a rukavice, postačí i lyžařská helma a rukavice. V případě, že máte doma chrániče loktů a kolen pro in-line bruslení, vezměte je rovněž s sebou. Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, můžete se obrátit na mě, na telefonním čísle 602 185 461 s dotazem na možnost zapůjčení vybavení přímo na místě,“ dodává Jandera. Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku 4 – 8 let.