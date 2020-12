Kdy: ve volném čase s rodinou nebo přáteli

Kde: A&V Experience

Pélotone je zábavná desková hra, do které se může zapojit až 12 hráčů ve věku 4 - 99 let. A co čeká hráče? Vyber si svůj tým a zúčastni se závodního dobrodružství napříč Francií.

Hra je v českém jazyce a zachycuje počátky světových cyklistických závodů. O vítězství se bojuje v sedmi etapách, které obsahují vrchařské a sprintérské prémie. Vyhrávej etapy, plň úkoly, kupuj karty výhod a sbírej vrchařské a sprinterské prémie. Překonej nejvyšší bod závodu Col Agnel a přijeď do Paříže jako vítěz.